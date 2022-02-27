Сборная России по лыжным гонкам планирует участвовать в этапах Кубка мира в Норвегии

Сборная России по лыжным гонкам намерена выступить на этапах Кубка мира в норвежских городах Драммене и Осло.

Старший тренер команды Юрий Бородавко рассказал, что сборная пока еще планирует выступить на соревнованиях, билеты уже приобретены. Он отметил, что поездка в силе, но нужно будет смотреть по ходу ситуации.

Ранее России запретили проводить финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Об этом информирует РИА Новости.

Напомним, что лыжные соревнования были отменены после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. В Минобороны РФ заявляли, что ее целью является защита населения Донецкой и Луганской народных республик, восемь лет страдающих от атак Вооруженных сил Украины.