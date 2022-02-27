Глава Федерации футбола Франции призвал исключить Россию из отбора ЧМ-2022

Руководитель Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре поддержал идею исключения сборной России из числа претендентов на участие в ЧМ-2022 в Катаре.

Глава организации отметил, что спортивные состязания необходимы для сглаживания конфликтов и примирения людей, однако «это заходит слишком далеко».

«Мир спорта и, в частности, мир футбола не может оставаться нейтральным. Я, естественно, не буду возражать против исключения России», — сказал Ле Гре в интервью Le Parisien.

Ранее сообщалось, что министерство спорта Польши при поддержке коллег из Чехии и Швеции планирует добиться от Международной федерации футбола (ФИФА) исключения России из квалификации на первенство мира в Катаре из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Сборная России должна была встретиться с поляками в стыковом матче 24 марта в Москве. Во втором полуфинале стыков чехи должны были сыграть со шведами. Ожидалось, что победители полуфиналов поспорят за путевку на чемпионат мира 2022 года.

Напомним, российский президент Владимир Путин на этой неделе объявил о старте специальной операции в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. По словам лидера РФ, это решение вынужденное и принято в соответствии с нормами международного права. Он также подчеркнул, что главная цель операции — защита мирного населения.