Применение фосфорных боеприпасов украинскими подразделениями под Киевом демонстрирует желание националистов нанести максимальный ущерб ВС РФ и войскам ЛДНР, не жалея мирное население. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массовом использовании снарядов, начиненных фосфором в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Подобные боеприпасы называют «белой смертью» — они относятся к зажигательному вооружению, строго запрещенному дополнительным протоколом Женевской конвенции к использованию в местах концентрации мирного населения. В СК РФ поручили зафиксировать и расследовать факты применения таких снарядов.

Дандыкин уверен, что отчаянное применение столь фатального оружия, безвозвратно отравляющего в том числе почву и воду, вызвано идеологической ненавистью националистических батальонов и желанием «зацепиться» за любой вариант, дающий призрачную надежду на сохранение нынешнего киевского режима. В жертву приносится даже жизнь и здоровье собственных граждан.

«Там непростая ситуация. В ВСУ есть национальная гвардия, сформированная из подразделений нацистов, националистов. Такая прослойка есть в каждом подразделении, в каждой части, включая СБУ. Есть люди, которые по идеологическим причинам цепляются за последнее, желают нанести максимальный ущерб. Загранотряды националистов расстреливают украинских военных, которые хотят прекратить сопротивление», — поделился военный эксперт.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

Капитан первого ранга запаса уверен, что все идет к успешному завершению спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он напомнил об ожесточенных боях, ведущихся сейчас на Донбассе и подчеркнул, что обозлившиеся и предчувствующие поражение киевские власти уже «легализовали» свободную раздачу оружия всем желающим и устроили массовое освобождение заключенных из украинских тюрем для участия в военных действиях.

«Фосфорные боеприпасы запрещены, хоть они незаконно применялись, говорят, и в Сирии, и в других конфликтах. Когда-то даже фашисты старались не применять химическое оружие, потому что знали, что это отразится на них самих. Но не менее опасна бесконтрольная раздача оружия, которую осуществил киевский режим. Стреляют, бьют по своим, еще и тюрьмы открыли — выпускают тех, кто осужден», — рассказал Дандыкин в комментарии корреспонденту «ПС».

Ранее в Верховной раде сообщили, что Владимир Зеленский был заранее предупрежден о военной операции РФ на Украине, но «предательски молчал» и не пытался организовать переговоры с Москвой. Подробнее — в нашей статье.