Джен Псаки: США и НАТО не представляют угрозы для России

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не являются опасными для России. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Недавно Россия начала спецоперацию по защите жителей Донбасса, ее целью является демилитаризация Украины. Однако западные страны начали вводить против Москвы санкции и нести агрессивную риторику, после чего президент РФ Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания армии в особой режим несения боевого дежурства. На решение главы государства отреагировала Джен Псаки.

«НАТО никогда не угрожала России, так же, как и Украина», — сказала она.

Ранее Владимир Путин назвал нелегитимными антироссийские санкции Запада. Он выступил с заявлением на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.