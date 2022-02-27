Делегации России и Украины начали переговорный процесс в Гомельской области

Российская Федерация и Украина начали переговоры в Белоруссии. Делегации двух государств прибыли в регион для обсуждения ситуации в Донбассе.

Сегодня утром российская делегация прибыла на белорусско-украинскую границу на переговоры с киевскими коллегами. В 15:00 истекло время, объявленное российской стороной для ожидания диалога с Украиной.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко дождаться украинскую сторону. Глава республики убедил президента Украины Владимира Зеленского спасти государственный суверенитет, поэтому делегация страны выехала в Гомельскую область. Об этом сообщил общественный деятель Юрий Воскресенский.

Ранее российская делегация ждала представителей Киева в Гомеле. Однако Украина заявила о готовности страны вести переговоры с Москвой только на нейтральной территории.