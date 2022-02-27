«Ездят автобусы и гуляют люди с собаками»: Шугалей указал на дезинформацию со стороны киевских СМИ

Вводящая людей в заблуждение по ситуации вокруг Украины «дезинформационная машина» киевских СМИ отличается изобретательностью. Соответствующее заявление сделал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей.

По его словам, тщательное изучение распространяемых Киевом видео якобы о ситуации, сложившейся на Украине, дало понять, что ролики являются фейковыми. Социолог призвал людей доверять лишь достоверным источникам информации. Его мнение приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Изучая распространяемые ими видео, мы обнаруживаем, что съемки велись со стационарных камер, направленных не на дорогу, а почему-то в небо, и что звук автоматных очередей наложен. А вокруг этих "съемочных площадок", как мы не раз убеждались, ездят автобусы и гуляют люди с собаками!» — указал глава ФЗНЦ на дезинформацию со стороны киевских СМИ.

По словам эксперта, российская спецоперация на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик завершится в течение двух недель. Шугалей также обратил внимание на то, что РФ придерживается плана. Мирные украинцы могут покинуть территорию страны без каких-либо осложнений, подытожил социолог.