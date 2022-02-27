Финансист Сорос нашел сходства между украинцами и нацистами, защищавшими Будапешт в 1944-м

Героизм жителей Украины и венгерских фашистов имеет много общего. К такому выводу пришел американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос.

По словам инвестора, украинцы на сегодняшний день рискуют всем, защищая свою родину. Сорос подчеркнул, что в их храбрости нет никаких сомнений.

«Украинцы сейчас находятся на передовой, рискуют своими жизнями при атаке, которая напоминает мне осаду Будапешта в 1944 году и осаду Сараево в 1993 году», — отметил финансист.

Известно, что в 1944 году Венгрия являлась ярым соратником фашистской Германии.

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