Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от главы ФИФА исключить Россию из стыков

Сборные Польши, Швеции и Чехии требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) исключить российскую команду из стыковых матчей за выход в финальную часть катарского первенства мира 2022 года.

Согласно сведениям издания Przeglad Sportowy, руководитель министерства спорта Польши Камиль Бортничук во вторник или в среду встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что в ходе встречи глава польского ведомства Бортничук постарается убедить Инфантино отменить стыковой матч ЧМ-2022 с участием россиян. Издание уточняет, что инициативу поддерживают футбольные федерации Швеции и Чехии.

В воскресенье ранее мужская сборная Чехии по футболу отказалась проводить возможный стыковой матч против команды России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на этой неделе объявил о начале специальной военной операции в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что соответствующее решение вынужденное и принято в соответствии с нормами международного права. Он обратил внимание на то, что ключевая цель операции — защита мирных граждан. После этого западные страны начали вводить санкции против России.