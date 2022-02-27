«Это цинизм»: в Госдуме осудили бизнесменов, поднявших цены из-за санкций

Действия ритейлеров, поднявших цены на электронику и бытовую технику до 30% во время военной операции РФ на Украине, считает «противозаконным цинизмом» председатель Комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Замруководителя фракции ЛДПР направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) запрос о необходимости принять меры. По его словам, цены на эти категории товаров возросли на 10–30%, а ситуация «напоминает начало пандемии, когда российские торговые сети абсолютно необоснованно взвинтили цены на маски, имбирь, лимоны, мед и прочее».

«После шума и проверок оказалось, что оснований для новых ценников – 0. Только продавцы успели изрядно заработать на панике и искусственном спросе. Убежден: цинизм и подогретый искусственно дефицит в такое время совершенно недопустимы», — заявил Нилов в Telegram.

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