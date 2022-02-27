Рафаэль Варан назвал причину своего перехода из «Реала» в «МЮ»

Французский футболист Рафаэль Варан считает, что его трансфер из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» — это выход из зоны комфорта.

Как отметил игрок в интервью Goal.com, в английском клубе он хочет открыть себя заново и обновиться, чтобы понять, на что он способен в футболе.

«Для меня это (трансфер. — Прим. ред.) вызов, я хочу заново открыть себя, обновиться. Иногда хорошо выходить из зоны комфорта и искать, что еще я могу показать», — объяснил защитник «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, футболист обратил внимание на то, что между испанским и английским чемпионатами есть большая разница. По его словам, в Английской премьер-лиге (АПЛ) каждая команда может обыграть лидеров турнирной таблицы.

«В АПЛ в каждой игре давление со стороны соперников сильнее, много контратак», — указал Варан.

Летом прошлого года «Манчестер Юнайтед» и «Реал» достигли принципиальной договоренности по трансферу Варана. Соглашение футболиста с английским клубом рассчитано на четыре года.