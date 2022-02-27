Советник главы МВД Украины Геращенко заявил о побеге Медведчука из-под домашнего ареста

Глава политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Такое заявление сделал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Обвиняемый в госизмене и нарушении законов и обычаев войны Виктор Медведчук по решению Печерского районного суда Киева находился под домашним арестом. По словам внештатного советника министра МВД Украины Антона Геращенко, он нарушил постановление суда и сбежал.

«Медведчук сбежал из-под домашнего ареста», — написал Геращенко в Telegram-канале.

Медведчука также обвиняли еще в одном преступлении. Согласно данным следствия, он занимался незаконной поставкой угля из Донбасса. С тех территорий, которые не были под контролем Киева.