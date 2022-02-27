Сведения о задержании «российского диверсанта» в Киеве оказались фейком

Сообщения о задержанном в Киеве «российском диверсанте» оказались фейком. Молодой человек, установить личность которого военным якобы не удалось, оказался жителем украинской столицы.

В местных СМИ была опубликована фотография лежащего в автомобиле юноши с подписью «не идентифицирован». Утверждалось, что он является членом «российской диверсионной группы», однако по данным Telegram-канала «СИГНАЛ», задержанный — гражданин Украины, проживающий в Киеве.

Ранее Минобороны РФ зафиксировало появление большого количество недостоверной информации о спецоперации по демилитаризации Украины, распространяемой СМИ и пользователями социальных сетей.