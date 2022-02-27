Сотни граждан Центральноафриканской Республики собрались в центре города Банги, чтобы высказать свое недовольство действиями Парижа. Участники акции требуют бывшую метрополию оставить африканское государство в покое, сообщает Radio Lengo Songo.

Центральноафриканцы в очередной раз указали на неэффективность многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), сотрудники которой за долгие годы так и не смогли урегулировать кризис безопасности в стране.

Франция использует иностранные контингенты в качестве инструмента для дестабилизации обстановки изнутри, уверены местные жители.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Парижу выгоден хаос в ЦАР, поскольку в таком случае Франция сохранила бы контроль над природными ресурсами государства. Однако местным силовикам удалось стабилизировать ситуацию в стране при поддержке российских инструкторов, которых в западной прессе причисляют к «ЧВК Вагнера». Меньше чем за год им удалось сделать то, что миротворцы не могли сделать с 2014 года.

«Мы пришли сюда по трем причинам. Во-первых, это акция в поддержку нашего национального лидера, ведущего республику к миру. Во-вторых, мы осуждаем попытки Парижа ликвидировать главу государства. В-третьих, нам необходимо, чтобы миротворцы ООН покинули страну. Иностранные формирования не имеют права посягать на жизнь демократически избранного президента», — возмутился один из участников антифранцузской демонстрации.

Жители страны ранее отпраздновали День защитника ЦАР. В ходе торжественных мероприятий граждане поблагодарили президента страны Фостен-Арканжа Туадера, военнослужащих национальной армии и российских союзников. Центральноафриканцы также поддержали решение России признать независимость Донбасса.