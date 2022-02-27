Минобороны РФ сообщило о прибытии львовских националистов в Мариуполь

Националисты "Правого сектора" ( запрещенная в РФ экстремистская организация) из львовской области прибыли в Мариуполь, где терроризируют мирное население. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны также рассказали, что националисты разместили бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах ля использования местного населения в качестве «живого щита».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали переброс реактивных систем залпового огня «Град» а жилые кварталы. Также военнослужащие Народной милиции ДНР заняли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.