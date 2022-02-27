Офис Зеленского подтвердил встречу делегации Украины с российской стороной

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил информацию о встрече делегации страны с российской стороной.

Официальные переговоры представителей России и Украины состоятся без предварительных условий. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

«[Президент Белоруссии] Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», — заявили в офисе президента Украины.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о проведении спецоперации на территории Украины. В своем обращении от отметил, что сложившаяся ситуация требует незамедлительных действий, поскольку его попросили о помощи республики Донбасса.