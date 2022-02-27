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Минобороны РФ сообщило об ударах фосфорными снарядами со стороны ВСУ

Армия
Минобороны РФ сообщило об ударах фосфорными снарядами со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие ведут обстрел боеприпасами, начиненными фосфором, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Речь идет о территориях неподалеку от Киева. Бои в основном идут около аэродрома Гостомель. Украинские военные используются 122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град».

Стоит отметить, что применение подобных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии». Документ был принят в 1980 году.

Напомним, что на территории Украины проходит специальная военное операции России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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