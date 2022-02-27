Володин обвинил Вашингтон в создании антироссийского проекта в виде киевского режима

Украина на сегодняшний день потеряла свою независимость. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Соединенные Штаты сделали из Украины свой филиал, ограничив ее в свободе выбора действий. Президента Украины Владимира Зеленского можно назвать несамостоятельным человеком, подчеркнул Володин. Он указал, что глава украинского государства является марионеткой в руках у Вашингтона.

Россия ни на кого не нападает и ни с кем не воюет, обратил внимание спикер Госдумы. Москва выступает за восстановление мира, указал он. По мнению Володина, агрессором является Североатлантический альянса, стягивающий свои силы к российской территории.

«Мы дали возможность Киеву на переговоры. (Президент Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский уклонился. Под разными предлогами. Наша делегация сидит и ждет. Кого ждем? Наркоманов, бандеровцев и неонацистов?» — жестко поставил он Украину на место, обвинив киевский режим в промывке мозгов молодежи русофобией.

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик. Лидер отметил, что мирным гражданам в соседней стране ничего не угрожает, огонь ведется по военной инфраструктуре. Это вынужденное решение, подытожил верховный главнокомандующий РФ.