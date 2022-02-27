Жители Милана поддержали спецоперацию России в Донбассе митингом под гимн СССР

Митинг в поддержку специальной операции в Донбассе, проводимой Российской Федерацией, состоялся в итальянском городе Милан.

Организаторами митинга выступили члены коммунистической партии Неаполя. Участники мероприятия несли транспарант с лозунгом «Нет империалистической войне, нет участию Италии в натовской войне» под звуки гимна СССР. Митингующие держали в своих руках флаги Новороссии и компартии Италии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе утром четверга 24 февраля. Глава государства отметил, что россиянам не оставили другого выбора. Операция нужна для денацификации и демилитаризации Украины. Многие страны Европейского союза отреагировали на новые меры весьма остро, закрыв, в частности, свое воздушное пространство для российских самолетов.