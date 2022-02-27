Депутат Матвейчев вспомнил слова Путина о «глотании пыли» на фоне санкций против России

Президент России Владимир Путин еще в 2022 году предупреждал россиян не хранить свои деньги за рубежом. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

По словам депутата, в настоящий момент Запад еще не принял решение об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — SWIFT. Матвейчев также обратил внимание на то, что россиянам удалось избежать и других «мощных» санкций. Однако не стоит испытывать облегчение, так как все может резко измениться, считает профессор.

По его мнению, Соединенные Штаты и Европейский союз могут пойти на крайние меры. Матвейчев отметил, что сценарий с арестом индивидуальных счетов жителей России вполне реален.

«Знаменитая фраза Путина "замучаетесь пыль глотать" — она про это. Не надо ничего прятать в чужих юрисдикциях, все заберут и замучаетесь по судам пыль глотать. Большинство, я думаю, этому вняло и все что можно, попрятало в России», — раскрыл депутат правду о неслучайности предупреждения россиян Путиным в 2002 году.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ввести ограничения против российского президента и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.