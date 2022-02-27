Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Боссы «Баварии» до сих пор не предложили Левандовскому новый контракт

Спорт
Боссы «Баварии» до сих пор не предложили Левандовскому новый контракт

Руководство футбольного клуба «Бавария» до сих пор не связалось с польским нападающим Робертом Левандовским для обсуждения нового соглашения с футболистом. 

Будущее 33-летнего поляка в «Баварии» остается неопределенным, сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что боссы мюнхенского клуба также не связывались с агентом футболиста Пини Захави. Соглашение лучшего бомбардира Бундеслиги рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне немецкого чемпионата форвард сыграл в 24 матчах, в которых забил 28 голов.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» запланировало переговоры с Левандовским на весну.

Левандовский в составе «Баварии» является семикратным чемпионом Бундеслиги, трехкратным обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

#футбол #бавария #роберт левандовский