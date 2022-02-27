Боссы «Баварии» до сих пор не предложили Левандовскому новый контракт

Руководство футбольного клуба «Бавария» до сих пор не связалось с польским нападающим Робертом Левандовским для обсуждения нового соглашения с футболистом.

Будущее 33-летнего поляка в «Баварии» остается неопределенным, сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что боссы мюнхенского клуба также не связывались с агентом футболиста Пини Захави. Соглашение лучшего бомбардира Бундеслиги рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне немецкого чемпионата форвард сыграл в 24 матчах, в которых забил 28 голов.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» запланировало переговоры с Левандовским на весну.

Левандовский в составе «Баварии» является семикратным чемпионом Бундеслиги, трехкратным обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка Германии, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.