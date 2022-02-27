В Италии прошел митинг в поддержку военной операции России по денацификации Украины

В итальянском Милане прошел митинг в поддержку России, которая проводит военную операцию по денацификации Украины и обеспечение защиты Донецкой и Луганской народных республик.

Отметим, что мероприятие прошло под гимн СССР, так как было организовано коммунистической партией Неаполя. Участники акции призывали правительство Италии отказаться от «участия в натовской войне», а также несли флаги компартии и Новороссии.

Сама запись о проведении митинга в соцсетях была оперативно подвергнута западной цензуре. В частности, на странице организаторов в Facebook публикация провисела всего минуту, после чего была удалена за якобы нарушение правил размещения на платформе.

Ранее стало известно о распоряжении Верховного главнокомандующего России, президента Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.