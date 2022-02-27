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Путин заявил, что считает западные санкции нелегитимными

Политика
Путин заявил, что считает западные санкции нелегитимными

Президент России Владимир Путин раскритиковал санкции против России со стороны Запада, назвав их нелегитимными.

Путин организовал встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и его заместителем Валерием Герасимовым. Глава государства выступил с критикой, комментируя выдвинутые санкции.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — отметил президент.

24 февраля Владимир Путин обратился к россиянам с важным заявлением. Он заявил, что на территории Украины будет проведена спецоперация, с целью демилитаризации страны.

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