Путин заявил, что считает западные санкции нелегитимными

Президент России Владимир Путин раскритиковал санкции против России со стороны Запада, назвав их нелегитимными.

Путин организовал встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и его заместителем Валерием Герасимовым. Глава государства выступил с критикой, комментируя выдвинутые санкции.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — отметил президент.

24 февраля Владимир Путин обратился к россиянам с важным заявлением. Он заявил, что на территории Украины будет проведена спецоперация, с целью демилитаризации страны.