Норвежец Синдре Бьорнестад Скар встал на защиту российских биатлонистов

Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар высказался против отстранения российских спортсменов от международных стартов.

Лыжник Скар убежден — представители сборной РФ по биатлону не должны нести ответственность за любые последствия политических действий стран.

«Наличие у спортсменов российского паспорта не означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это немного несправедливо», — цитирует лыжника NRK.

IBU ранее заявила, что биатлонисты сборных Белоруссии и России смогут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных участников. В рамках соревнований будет запрещена любая российская символика — форма, гимны и флаги. Очки на этапах Кубка мира также не пойдут в зачет Кубка наций.

Такие решения стали реакцией на вынужденную специальную операцию России в Донбассе с целью защиты мирного населения и демилитаризации Украины.