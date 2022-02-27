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Норвежец Синдре Бьорнестад Скар встал на защиту российских биатлонистов

Спорт
Норвежец Синдре Бьорнестад Скар встал на защиту российских биатлонистов

Норвежский лыжник Синдре Бьорнестад Скар высказался против отстранения российских спортсменов от международных стартов.

Лыжник Скар убежден — представители сборной РФ по биатлону не должны нести ответственность за любые последствия политических действий стран.

«Наличие у спортсменов российского паспорта не означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это немного несправедливо», — цитирует лыжника NRK.

IBU ранее заявила, что биатлонисты сборных Белоруссии и России смогут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в качестве нейтральных участников. В рамках соревнований будет запрещена любая российская символика — форма, гимны и флаги. Очки на этапах Кубка мира также не пойдут в зачет Кубка наций.

Такие решения стали реакцией на вынужденную специальную операцию России в Донбассе с целью защиты мирного населения и демилитаризации Украины.

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