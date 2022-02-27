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Франция приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов

Общество
Франция приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов

Власти Франции объявили о введении ограничения на полеты российских воздушных судов в небе над своей территорией. Об этом сообщил министр-делегат по делам транспорта страны Жан-Батист Джеббари.

Ранее к подобной мере прибегли несколько европейских государств, в том числе Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Исландия. Страны-участницы Евросоюза вводят данный запрет в связи со специальной операцией, которую Россия проводит на Украине после просьб руководства республик Донбасса.

Ограничение, вводимое Францией, вступит в силу вечером 27 февраля, рассказал Джеббари на своей странице в социальной сети Twitter.

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