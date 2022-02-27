«Носите пластиковую карту»: ЦБ разъяснил работу Apple Pay и Google Pay под санкциями

В Центральном банке РФ заявили, что сервисы бесконтактной мобильной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Рay работают с картами всех банков, кроме тех, что находятся под санкциями ЕС и США из-за военной операции России на Украине. Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Промсвязьбанке, Новикомбанке, и банке «Открытие».

При этом платежи через эти сервисы, сделанные картами других банков, могут не сработать, если терминалы или онлайн-магазины обслуживаются «санкционными» банками.

Во избежание неудобств ЦБ рекомендует россиянам носить с собой пластиковую карту, чтобы оплачивать покупки без использования pay-сервисов.

Ранее сообщалось, что курс евро в «Тинькофф Банке» превысил 122 рубля.