Первый канал назвал лицемерным решение организаторов Евровидения отстранить РФ от участия

Пресс-служба Первого канала заявила, что запрет на участие России в песенном конкурсе «Евровидение» следует расценивать как «неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме». Примечательно, что ранее организаторы говорили об аполитичности мероприятия.

Руководство Первого канала акцентировало внимание на том, что организаторы масштабного европейского конкурса необъективно толкуют слово «политика». Пресс-служба заявила о лицемерности и исполнении воли Евросоюза.

Ранее радиодом «Останкино», ВГТРК и Первый канал в качестве ответа на запрет России участвовать в Евровидении объявили о выходе из Европейского вещательного союза. В этом году конкурс пройдет в Турине.

Напомним, такое решение организаторы Евровидения приняли на фоне вынужденной спецоперации России на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не угрожают гражданским объектам и жилым кварталам. Спецоперация направлена на демилитаризацию Украины.