Кадыров обратился к Путину с призывом начать полномасштабную операцию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом начать крупномасштабную операцию по всем направлениям территории Украины.

По его словам, не имеет смысла нянчиться с украинскими националистами, которые не настроены на диалог и понимают только язык силы.

«Харьков с Киевом от бандеровцев не очистить на одних "Тиграх", "Уралах" и УАЗиках. Они там вооружены до зубов новым оружием, амуницией, тяжелой техникой последнего поколения, а мы с ними все еще возимся в надежде на благоразумие украинских властей», — заявил Кадыров.

На этом фоне он призвал Путина отдать приказ всем спецподразделениям, чтобы военные смогли покончить с националистами и террористами, которые убивали граждан Чеченской Республике.