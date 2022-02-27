Чехия предложит ЕС остановить выдачу шенгенских виз для россиян

Власти Чехии планируют предложить Европейскому союзу остановить выдачу шенгенских виз для граждан России.

Ранее несколько стран ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Кроме Чехии в список государств также вошли Ирландия, Италия, Австрия, Швеция, Финляндия и многие другие.

Ограничение связано с проведением Россией военной спецоперации в Донбассе, которую президент Владимир Путин назвал вынужденной мерой. По его словам, Киев не оставил другого выбора.

Стоит отметить, что российская сторона также ввела ответные санкции для государства Европы. Так, воздушные суда перечисленных стран не смогут подняться в небо России.