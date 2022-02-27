Юрист Пацев прокомментировал отказ Польши и Швеции играть с Россией в стыках

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал отказ поляков и шведов играть с россиянами в стыковых матчах чемпионата мира по футболу 2022 года.

Он отметил, что нормы регламента могут применяться в зависимости от трактовки арбитрами принципа справедливости. По его словам, в связи со сложившимися обстоятельствами может случиться что угодно.

«Сейчас сказать что-то определенное сложно. Да, по регламенту это техническое поражение Польши и Швеции, но будут ли следовать строго регламенту — большой вопрос», — сказал Пацев в интервью РИА Новости.

Сборная России должна сыграть с польской командой 24 марта на московском стадионе «Динамо» в полуфинале стыкового турнира. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира получит право на участие в финальной части катарского мундиаля. Все три сборные отказались играть с россиянами в стыках из-за ситуации на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин в середине недели объявил о начале специальной операции в связи с резко обострившейся ситуацией в Донбассе. Глава государства особо подчеркнул, что это решение вынужденное и принято в соответствии с нормами международного права. Он обратил внимание на то, что задача операции заключается в защите мирных граждан.