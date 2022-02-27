Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Между главами двух государств состоялся диалог. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. На данный момент неизвестно, что обсуждали президенты двух стран, но, скорее всего, речь шла о политический ситуации, в связи с объявлением президентом России Владимиром Путиным начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Александр Лукашенко назвал «неадекватным» поведение Владимира Зеленского и заявил, что пытается связаться с ним для предложения переговоров с начала спецоперации России.