Нидерланды закроют свое воздушное пространство для российских самолетов

Власти Нидерландов собираются закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Нидерланды вслед за другими странами Евросоюза готовы ввести запрет на полеты воздушных судов российских авиакомпаний в небе над своей территорией. Данное решение приняли на фоне событий, происходящих на Украине.

Ранее воздушное пространство ограничила Италия, а также Польша, Германия, Дания, Бельгия и несколько других европейских государств. При этом Росавиация вводит зеркальные меры в отношении некоторых стран.

На Украине тем временем продолжается спецоперация, объявленная президентом России Владимиром Путиным после просьб со стороны руководства республик Донбасса. Данная мера стала вынужденной и направлена на предотвращение агрессии в отношении жителей ЛНР и ДНР.