Канцлер Германии заявил о невозможности обеспечения безопасности Европы без участия России

Безопасность в Европе не может быть выстроена без участия России. Об этом в ходе своего выступления на внеочередном заседании бундестага заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России. В то же время он заявил, что в настоящее время Россия якобы «угрожает безопасности Европы».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Она направлена на защиту населения Луганской и Донецкой народных республик от украинской агрессии и предотвращение кровопролития. По словам главы государства, Киев не оставил Москве иного выбора.