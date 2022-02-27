Сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся ИГИЛ теракт в Калужской области

Силовики предотвратили теракт, который готовили против правоохранителей на территории Калужской области, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подготовкой теракта занимались сторонники террористической организации «Исламское государство»1, запрещенной на территории России. В настоящее время другие детали инцидента устанавливаются.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации