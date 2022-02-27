Власти Италии объявили о закрытии воздушного пространства для российской авиации

Воздушное пространство Италии закрыто для российской авиации, об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Власти Италии последовали примеру других стран Европы и ограничили полеты самолетов Российской Федерации в своем небе. Ранее такое решение приняли Ирландия, Исландия, Дания, Бельгия и ряд других стран.

Полеты российских самолетов в воздушном пространстве Европы начали ограничивать после объявления президента РФ Владимира Путина специальной операции по освобождению народа Донбасса от украинской агрессии. Российский лидер назвал эту меру вынужденной, Киев не оставил Москве другого выхода. Авиационные власти РФ предупредили, что предпримут зеркальные меры против стран, запретивших полеты российских самолетов в своем небе.