Ответ России на санкции Запада может включать ограничение на эксперт палладия. Об этом заявили китайские аналитики в материале для издания Sohu.

Как утверждают эксперты, Запад рискует столкнуться с серьезными последствиями из-за антироссийских санкций. Аналитики Sohu предрекли зарубежным государствам «эпохальные» трудности. Таким может стать новый энергокризис. Ведь РФ до сих пор остается ключевым поставщиком газа в европейские государства, процитировали аналитиков на сайте «ПолитРоссии».

Кроме того, на долю российского производства приходится 45% палладия от всего ресурса, который представлен на мировом рынке. Ограничение экспорта редкого металла станет ощутимым в направлении автомобилестроения.

«Санкции России могут иметь далеко идущие последствия и стать эпохальными для Запада», — уточняется в материале.

Санкционный «поток» образовался после признания Россией независимости ЛДНР и решения провести спецоперацию на территории Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что ограничения Запада являются серьезными. Власти РФ заранее знали о санкциях и подготовились к ним. Также в МИД РФ анонсировали жесткие ответные меры на действия Европы и США.