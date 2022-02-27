Бизнесмен Пригожин поддержал спецоперацию в Донбассе в авторской колонке на ФАН

Предприниматель Евгений Пригожин открыл авторскую колонку на сайте Федерального агентства новостей в связи с проведением спецоперации России на Украине в поддержку жителей Донбасса.

Главной целью колонки российского бизнесмена является противодействие нацизму и дезинформации, которую активно развернули западные средства массовой информации. Кроме того, сейчас в мировом медиапространстве резко вырос уровень русофобии.

«Колонка создана для противодействия нацизму и дезинформации, которую развернули западные СМИ. В ней читатели смогут ознакомиться с мнением предпринимателя об актуальных событиях в мире», — сообщила пресс-служба компании «Конкорд».



Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной специальной операции в Донбассе 24 февраля. Ее целью стала защита жителей ДНР и ЛНР, на протяжении восьми лет подвергающихся геноциду со стороны украинских властей.

В своем первом материале Евгений Пригожин написал, что Российская Федерация всегда выступала против нацизма. Предприниматель также предложил всем гражданам страны поддержать российскую армию и надеть георгиевские ленточки.