Украинская сторона отказывается договариваться с Россией из-за подначивания западных государств, был уверен американский профессор Джон Миршаймер.

Сотрудник Чикагского университета еще семь лет назад предсказал крах Украины из-за недальновидной политики Запада. Он отмечал, что европейской стране дают ложные надежды. Вместо этих убеждений стоило бы предоставить государству нейтральный статус и укрепить его экономику, был уверен профессор.

«Но вместо этого мы подзуживаем Украину, чтобы та бычилась перед русскими. Заигрываем с ней идеей того, что однажды она станет частью Запада, а мы одолеем (президент РФ Владимира. — Прим. ред.) Путина. И все будет, как нам надо. И время на нашей стороне. Ну, а украинцы, конечно, играют в эту игру», — подчеркивал тогда он.

Поэтому украинцы не хотели идти на компромиссы и занимали жесткую позицию. Миршаймер прогнозировал печальный исход для Киева и указывал на ответственность Запада из-за провокаций.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на Украине «цветочками». Он также отметил, что возможны «ягодки», если Киев не сядет за стол переговоров.