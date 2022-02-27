Курс евро превысил 122 рубля в «Тинькофф Банке»

Курс евро в «Тинькофф Банке» превысил 122 рубля. Именно по нему днем 27 февраля производятся переводы рублей в евро в приложении банка.

Ранее США в рамках антироссийских санкций заморозили иностранные активы Центробанка РФ, рассчитывая, что рубль «сорвется в свободное падение». В Белом доме уверены, что без поддержки ЦБ национальная валюта не продержится долго и «эффект от новых мер проявит себя немедленно».

Сегодня, 27 февраля, Соединенные Штаты и страны Евросоюза решили отключить от системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции из-за военной операции РФ на Украине. При необходимости от системы отключат и другие банки России, заверили в правительстве Германии. Вместе с тем западные страны намерены ограничить возможности ЦБ РФ по поддержке рубля.

swift.com / SWIFT

Как объяснял эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) и кандидат экономических наук Михаил Беляев, отключение от SWIFT не ударит по россиянам, так как РФ располагает аналогичной финансовой системой — при желании ее можно синхронизировать с похожей системой обмена платежами в Китае. Подробнее — в нашей статье.