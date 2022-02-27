Сборная Чехии отказалась играть с Россией в случае их стыкового матча ЧМ-2022

Футболисты сборной Чехии не станут играть с россиянами в случае, если они станут их противниками в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.

Матч за право участвовать в планетарном первенстве 2022 года, которое пройдет в Катаре, может пройти между сборными России и Чехии. Однако возможные соперники россиян отказались от игры с ними даже на нейтральном поле.

«Исполком Футбольной ассоциации Чехии, сотрудники и игроки национальной сборной согласились, что в нынешней ситуации играть против команды России невозможно, даже на нейтральном поле», - говорится в сообщении Футбольной ассоциации Чехии.

Отказ сборной вызван ситуацией на Украине, где сейчас проводится спецоперации России по защите населения Донбасса. О ней было объявлено 24 февраля.