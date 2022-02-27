МИД Великобритании оценил ситуацию на Украине и допустил конфликт РФ с НАТО

Нынешнее противостояние на Украине со временем может спровоцировать конфликт между Российской Федерацией и НАТО, предположили в Министерстве иностранных дел Великобритании. Соответствующее заявление сделала глава ведомства Лиз Трасс.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс допустила, что конфликт, наблюдаемый сейчас на Украине, способен стать проблемой НАТО, а также привести к противостоянию Североатлантического альянса с Москвой.

«Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе. Если мы не остановим Путина на Украине, под угрозой окажутся другие: страны Балтии, Польша, Молдова. И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого», — сообщила Трасс в ходе эфира телеканала Sky News.

Она также добавила, что Европа обязательно понесет многочисленные экономические жертвы, однако таковые несравнимы с теми потерями, которые несет Украина.

Президент России Владимир Путин объявил о старте специальной военной операции утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий». Республики Донбасса попросили Москву о поддержке. Российский лидер также акцентировал внимание на том, что вина за кровопролитие лежит на Киеве.