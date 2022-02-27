МИД Исландии заявил о закрытии воздушного пространства для российской авиации

Воздушное пространство Исландии закрыто для российской авиации, об этом заявило министерство иностранных дел страны.

Исландия последовала примеру других европейских стран и ввела ограничения на полеты российских лайнеров в небе над страной. Авиационные власти России ранее заявили, что примут зеркальные меры по отношению к государствам, которые закрыли свое воздушное пространство для авиации РФ.

Российские самолеты не летают в несколько европейских стран, недавно крупнейший авиаперевозчик «Аэрофлот» пополнил список городов, в которые отменены рейсы.

Европейские страны начали закрывать воздушное пространство для российской авиации после начала спецоперации ВС РФ в Донбассе. Президент Владимир Путин объявил об этом 24 февраля, он назвал это вынужденной мерой для предотвращения кровопролития на территории ЛНР и ДНР.