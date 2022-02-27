Нападающий «ПСЖ» Мбаппе назвал Месси великим игроком

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об адаптации Лионеля Месси в парижском клубе и назвал аргентинца великим футболистом.

Он указал на то, что Месси с каждым матчем играет все лучше и лучше. По его словам, находиться на поле с аргентинцем — сплошное удовольствие.

«Он великий игрок. Я рад, что он постепенно привыкает к новой жизни и новому клубу. Даже если ты являешься обладателем семи "Золотых мячей", тебе все равно нужно время на адаптацию», — сказал Мбаппе в интервью L’Equipe.

Напомним, Месси перешел в парижский клуб из «Барселоны» прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, в которых отличился двумя голами и девятью ассистами. Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 2023 года.