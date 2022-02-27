Более половины граждан проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию Белоруссии

Голосование по поправкам в Конституцию Белоруссии состоялось, в нем приняли участие более половины граждан республики, обладающих правом голоса, сообщили в ЦИК.

Ранее в стране начался плебисцит по изменениям и дополнениям в конституцию. Белорусы должны были проголосовать в поддержку или против обновленного главного закона государства.

Согласно проекту новой конституции, в Белоруссии может появиться Всебелорусское народное собрание. Оно будет представлять собой представительный орган народовластия, а также рассматривать вопросы легитимности выборов и обсуждать другие темы.