Дания объявила о закрытии воздушного пространства для самолетов из России

Власти Дании собираются закрыть свое небо для российских самолетов. Такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

Воздушные суда из России не смогут пролететь над территорией данного государства. Ранее такое решение приняли власти Ирландии, Австрии, Чехии, а также Прибалтийские страны.

Ограничение принято из-за проведения Россией военной спецоперации в Донбассе. По словам президента Владимира Путина, она стала вынужденной мерой, так как Киев не оставил Москве иного выбора.

Кроме того, Россия также ограничила свое небо для перечисленных государств. Решение стало ответным шагом на санкции от стран Европейского союза.