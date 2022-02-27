Венгерская авиакомпания Wizz Air временно прекратила полеты в Россию

Руководство венгерской авиакомпании Wizz Air приняло решение о временном прекращении полетов в Российскую Федерацию.

Так, рейсы не будут выполняться в Россию и из нее до 1 марта в связи с обострением ситуации на Украине. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

«Все рейсы Wizz Air в Россию и из нее приостановлены до 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Страны Евросоюза одна за другой закрывают свои воздушные пространства для самолетов российских авиаперевозчиков. Такое решение уже приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша и ряд других государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации в поддержку жителей Донбасса. По словам главы государства, агрессия киевского режима по отношению к жителям ЛДНР не оставила Москве другого выбора.