Власти Австрии закрывают небо для российских самолетов

Российские самолеты больше не смогут пролетать над Австрией. Правительство страны планирует закрыть свое воздушное пространство.

Данное решение связано с обострением ситуации на Украине, заявила министр транспорта Австрии Леонора Гевесслер. Также закрыть небо решили власти Ирландии, Чехии, Финляндии и Прибалтийских стран.

Государства Европейского союза объявили такое ограничение в связи с проведением военной спецоперации в Донбассе, которую президент Владимир Путин назвал вынужденной. По словам главы государства, Киев не оставил Москве иного выбора.

При этом ранее Россия также закрыла свое воздушное пространство для перечисленных государств. Это стало ответной мерой на санкции. Под запрет также попали и транзитные рейсы.