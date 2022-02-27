Лукашенко попросит Путина «вернуть» ядерное оружие в случае аналогичных действий Запада

Минск намерен обратиться к Москве с просьбой разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если Запад разместит аналогичное вооружение в Польше или Литве, заявил в субботу Александр Лукашенко.

Белорусский лидер во время переговоров в его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путин с просьбой «вернуть» ядерное оружие, если аналогичное вооружение Запада окажется у границ республики.

Ранее Лукашенко выступил с заявлением, что атака со стороны ВСУ стала причиной начала российской стороной спецоперации ВС РФ.