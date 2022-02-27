Первое заседание политклуба «Ассиметричные ответы» пройдет в медиацентре «Патриот»

Первая встреча участников политклуба «Ассиметричные ответы» состоится в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 28 февраля. В ней примут участие профессора и доценты.

Рабочее название первой встречи звучит следующим образом: «Начало политической зимы? Когда наступит потепление и разрядка международной напряженности?». За дискуссией можно будет следить в режиме онлайн. Обсуждения пройдут в формате публичного поиска ответов на актуальные вопросы современной политэкономии, отмечает Федеральное агентство новостей. Присутствующие обсудят тему признания независимости ЛНР и ДНР, влияние санкций Запада и другие вопросы.

В мероприятии примут участие доцент кафедры политологии БГУ, член редакционного совета сайта «Западная Русь» Всеволод Шимов, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков и другие. Прямой эфир будет доступен на странице Медиагруппы «Патриот» в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы предлагают журналистам принять участие в заседании.