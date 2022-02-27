Глава СКР Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства взрыва на территории нефтебазы в ЛНР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение разобраться во всех обстоятельствах, которые касаются взрыва нефтебазы на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате ракетного удара украинских военных по нефтебазе в городе Ровеньки произошел взрыв и возгорание 200 тонн дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин потребовал фиксировать все преступления со стороны ВСУ против мирных граждан. Это касается и разрушений жилых домов и населенных пунктов.