Власти украинского города Мариуполь приступили к организации эвакуации местных жителей с территории населенного пункта.

Для эвакуации мирного населения будут использованы автобусы. Об этом сообщил председатель Мариупольского районного совета Степан Махсма.

«В Сартанской громаде сейчас будут организованы выезды автобусов и вывоз жителей. Определены два места сбора — поликлиника и школа», — отметил он.

Тем временем на Украине продолжается вынужденная спецоперация России в поддержку Донецкой и Луганской Народных республик. Главной целью является привлечение к ответственности марионеточного киевского режима за его преступления, в том числе против граждан России.